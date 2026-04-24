Рейтинг@Mail.ru
Каллас признала, что не понимает критику США в адрес ЕС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 24.04.2026
Каллас признала, что не понимает критику США в адрес ЕС

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что не понимает критику США в адрес ЕС в контексте конфликта вокруг Ирана и Ормузского пролива.
  • Ранее Кая Каллас заявляла, что государства-члены Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что по-прежнему не понимает критику США в адрес ЕС в контексте конфликта вокруг Ирана и Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Telegraph 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он сказал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что России также было об этом известно.
"Когда у нас были контакты с американскими партнёрами, их запросы к нам фактически совпадали с тем, что мы можем предложить после прекращения боевых действий: разминирование, сопровождение судов и всё то, что мы уже обсуждали. Поэтому я не понимаю, в чём проблема, если мы фактически отвечаем на их запросы", - сказала Каллас на пресс-подходе, отвечая на вопрос о том, понимает ли она критику США.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, заявляла, что государства-члены Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Катастрофа": в США испугались нового плана Трампа
05:38
 
В миреСШАОрмузский проливИранКайя КалласДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала