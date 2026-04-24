Каллас признала, что не понимает критику США в адрес ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что по-прежнему не понимает критику США в адрес ЕС в контексте конфликта вокруг Ирана и Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Telegraph 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он сказал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что России также было об этом известно.
"Когда у нас были контакты с американскими партнёрами, их запросы к нам фактически совпадали с тем, что мы можем предложить после прекращения боевых действий: разминирование, сопровождение судов и всё то, что мы уже обсуждали. Поэтому я не понимаю, в чём проблема, если мы фактически отвечаем на их запросы", - сказала Каллас на пресс-подходе, отвечая на вопрос о том, понимает ли она критику США.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, заявляла, что государства-члены Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.