Каллас предложила усилить морские миссии ЕС в Ормузском проливе

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что предложила лидерам стран ЕС на неформальном саммите усилить морские миссии союза в регионе для содействия открытию Ормузского пролива.
"Всем (лидерам стран ЕС - ред.) было предельно ясно, что свобода судоходства не подлежит обсуждению, поэтому мы должны приложить к усилия к обеспечению этого. Поскольку у нас в регионе есть миссии Aspides и Atalanta, то самый быстрый способ создать эту коалицию из тех, кто готов действовать сообща (для открытия Ормузского пролива - ред.), состоит в том, чтобы использовать эти миссии, укрепить их судами и инструментами с необходимыми возможностями", - сказала она перед началом второго дня заседаний неформальной европейской встречи в верхах.