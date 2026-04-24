Каллас предложила усилить морские миссии ЕС в Ормузском проливе

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 24.04.2026
Каллас предложила усилить морские миссии ЕС для открытия Ормузского пролива

© AP Photo / Virginia Mayo
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что предложила лидерам стран ЕС на неформальном саммите усилить морские миссии союза в регионе для содействия открытию Ормузского пролива.
"Всем (лидерам стран ЕС - ред.) было предельно ясно, что свобода судоходства не подлежит обсуждению, поэтому мы должны приложить к усилия к обеспечению этого. Поскольку у нас в регионе есть миссии Aspides и Atalanta, то самый быстрый способ создать эту коалицию из тех, кто готов действовать сообща (для открытия Ормузского пролива - ред.), состоит в том, чтобы использовать эти миссии, укрепить их судами и инструментами с необходимыми возможностями", - сказала она перед началом второго дня заседаний неформальной европейской встречи в верхах.
В миреОрмузский проливКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала