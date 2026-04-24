Каллас рассказала о работе над 21-м пакетом санкций

БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и стремятся снять некоторые прежние "красные линии" по санкциям, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе.

Накануне ЕС принял 20-й пакет санкций против России

"Теперь нам также следует пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что ещё можно сделать. Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций", - сказала она.