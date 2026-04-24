Каллас рассказала о работе над 21-м пакетом санкций
09:42 24.04.2026 (обновлено: 09:44 24.04.2026)
Каллас рассказала о работе над 21-м пакетом санкций

Каллас: ЕС хочет снять некоторые «красные линии» по санкциям против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры ЕС активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России.
  • ЕС стремится снять некоторые прежние «красные линии» по санкциям.
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и стремятся снять некоторые прежние "красные линии" по санкциям, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе.
Накануне ЕС принял 20-й пакет санкций против России.
"Теперь нам также следует пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что ещё можно сделать. Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Во вред всем". Решение ЕС по Украине вызвало панику на Западе
09:27
 
