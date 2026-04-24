Токио хочет сдвинуть с мертвой точки диалог с Москвой, заявил МИД Японии

ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Япония хотела бы сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией по территориальному вопросу и связанным с ним проектам, заявил глава МИД Тосимицу Мотэги.
"Это вызывает большое сожаление, и мы хотели бы каким-то образом найти возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки", — сказал Мотэги в ходе заседания профильного комитета верхней палаты парламента.
Он также подчеркнул, что возобновление поездок бывших жителей на южные Курильские острова и связанных с этим инициатив остается одним из приоритетов Токио.
"Россия является соседней для нас страной, и мы считаем крайне важным поддерживать двусторонние отношения на надлежащем уровне. При этом, как вы знаете, в нынешних условиях нормализация отношений остается непростой задачей, однако мы намерены продолжать прилагать все возможные дипломатические усилия для создания условий, которые позволят решить накопившиеся проблемы", - заключил глава МИД Японии.