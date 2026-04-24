В Италии перехватили незаконные посылки с когтем динозавра и аммонитами

РИМ, 24 апр – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии пресекла незаконный ввоз и оборот палеонтологических материалов, изъяв ископаемые останки динозавров и другие редкие находки, возрастом некоторых из них превышает 50 миллионов лет, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении ведомства.
Сотрудники провинциального командования Финансовой гвардии в Палермо выявили и изъяли 17 объектов, которые были приобретены и хранились с нарушением закона. Все артефакты переданы на хранение в геологический музей университета Палермо для последующей экспозиции. "Обнаруженные материалы поражают необычайным разнообразием и научной значимостью", - отмечается в сообщении.
Как заявил РИА Новости полковник Фингвардии Данило Персано, артефакты попали в Италию по заказу коллекционеров. "Мы обнаружили сайт, на котором велась продажа древностей, перехватили посылки, направлявшиеся коллекционерам на Сицилии, и удостоверились, что они поступили в Италию без соответствующих разрешений и документов", - сказал собеседник агентства.
В сообщении уточняется, что часть находок относится к аммонитам - древним морским моллюскам, вымершим более 50 миллионов лет назад. Также в коллекцию вошли четыре палеонтологических образца мелового периода, относящиеся к таким видам, как эдмонтозавр и трицератопс. Среди останков оказался "коготь динозавра, датируемый мезозойской эрой, который свидетельствует существовании видов, населявших Землю приблизительно 66 миллионов лет назад. В числе других находок растительные окаменелости, зубы древних животных, обитавших в том числе на территории Сицилии около 15 тысяч лет назад, а также трилобит палеозойской эры весом около 600 граммов.