- Италия активно поставляет оружие Украине, заявил посол МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
- В частности, страна передавала зенитные самоходные установки, которые использовались во время террористической операции в Курской области.
- При этом Рим отказывается раскрывать данные о транспортировках, добавил дипломат.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Италия активно поставляет оружие и обеспечивает снабжение украинской стороне, итальянский парламент часто заявляет, что не будет раскрывать данные о числе поставок на Украину, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Италия достаточно активный игрок, связанный с поставками (оружия - ред.) и оказанием помощи украинской стороне. На уровне итальянского парламента часто заявляется о том, что он не будет раскрывать цифры и данные, о том количестве, которое итальянская сторона поставляет для продолжения кровопролития на этой территории (Украине - ред.)", - сказал Мирошник в ходе брифинга.
Он отметил, что Италия передавала Украине зенитные самоходные установки, которые использовались Киевом в ходе террористической операции в Курской области.
"Можно говорить о иностранных боевиках итальянского происхождения, которые были замечены на территории Украины и выполняли свой функционал в рамках украинских вооруженных формирований", - подчеркнул Мирошник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.