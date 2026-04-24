МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Италия активно поставляет оружие и обеспечивает снабжение украинской стороне, итальянский парламент часто заявляет, что не будет раскрывать данные о числе поставок на Украину, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.