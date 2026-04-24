Премьер Испании прокомментировал сообщения о планах США в отношении страны

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес прокомментировал сообщения о планах США приостановить членство Испании в НАТО и заявил, что его правительство работает только с официальной информацией, исходящей от властей иностранных государств.
Ранее Рейтер сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне, упомянувший некое внутриведомственное электронное письмо, что США рассматривают приостановку членства Испании в альянсе и пересмотр своей позиции по претензиям Британии в отношении Фолклендских островов в качестве наказания за их отказ помочь в операции против Ирана.
Как считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, США не станут исключать Испанию из НАТО.
"Вполне возможно, что такие новости появились, чтобы оказать информационно-психологическое давление на страны альянса. Сказать, что испанцы играли какую-то роль в объединении? Не особо-то уж. Они находятся вдалеке как раз от всех возможных очагов напряжения для Запада. В реальности, я думаю, что даже если дойдет до каких-то серьезных пертурбаций, то, в принципе, НАТО мало что потеряет. Но я сомневаюсь, что Испанию реально исключат из альянса", - сказал Блохин в беседе с NEWS.ru.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Власти Испании неоднократно заявляли, что не поддерживают участие в военных действиях, не имеющих правового основания, при этом продолжая выполнять обязательства в рамках НАТО и ЕС. На этом фоне Испания ранее запретила использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против Ирана.