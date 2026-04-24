Рейтинг@Mail.ru
Премьер Испании прокомментировал сообщения о планах США в отношении страны - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 24.04.2026 (обновлено: 14:39 24.04.2026)
Премьер Испании прокомментировал сообщения о планах США в отношении страны

Санчес прокомментировал планы США приостановить членство Испании в НАТО

© REUTERS / Yiannis KourtoglouПремьер-министр Испании Педро Санчес выступает перед журналистами перед началом саммита ЕС на Кипре. 24 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Испании Педро Санчес прокомментировал сообщения о планах США приостановить членство европейской страны в НАТО.
  • Он заявил, что правительство работает только с официальной информацией.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес прокомментировал сообщения о планах США приостановить членство Испании в НАТО и заявил, что его правительство работает только с официальной информацией, исходящей от властей иностранных государств.
Ранее Рейтер сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне, упомянувший некое внутриведомственное электронное письмо, что США рассматривают приостановку членства Испании в альянсе и пересмотр своей позиции по претензиям Британии в отношении Фолклендских островов в качестве наказания за их отказ помочь в операции против Ирана.
"Мы не работаем на основании электронных писем. Мы работаем на основании официальных документов и позиций, в данном случае, правительства США", - заявил он перед началом саммита ЕС на Кипре.
Как считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, США не станут исключать Испанию из НАТО.
"Вполне возможно, что такие новости появились, чтобы оказать информационно-психологическое давление на страны альянса. Сказать, что испанцы играли какую-то роль в объединении? Не особо-то уж. Они находятся вдалеке как раз от всех возможных очагов напряжения для Запада. В реальности, я думаю, что даже если дойдет до каких-то серьезных пертурбаций, то, в принципе, НАТО мало что потеряет. Но я сомневаюсь, что Испанию реально исключат из альянса", - сказал Блохин в беседе с NEWS.ru.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Власти Испании неоднократно заявляли, что не поддерживают участие в военных действиях, не имеющих правового основания, при этом продолжая выполнять обязательства в рамках НАТО и ЕС. На этом фоне Испания ранее запретила использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против Ирана.
В миреИспанияСШАИранПедро СанчесНАТОЕвросоюзМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала