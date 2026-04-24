22:46 24.04.2026
Стармер пообещал объявить КСИР террористической организацией, пишут СМИ

Jewish Chronicle: Стармер пообещал объявить КСИР террористической организацией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стармер пообещал объявить КСИР террористической организацией на следующей сессии парламента.
  • МВД Великобритании начал готовить санкции против КСИР, однако процесс замедляется из-за юридической и дипломатической сложности признания государственных органов террористическими.
ЛОНДОН, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) террористической организацией на следующей сессии парламента, которая начнется этим летом, сообщает издание Jewish Chronicle со ссылкой на интервью с премьером.
"Премьер-министр Кир Стармер заявил, что закон о запрете деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) будет представлен на следующей сессии парламента, которая начнется через несколько недель", - пишет издание.
В январе газета Times сообщила, что МВД Великобритании готовит санкции против КСИР, однако процесс замедляется из-за юридической и дипломатической сложности признания государственных органов террористическими. По данным издания, служба внешней разведки (МИ-6) и МИД высказывают опасения, что санкции нарушат дипломатические каналы, на которые полагаются Великобритания и ее союзники, и приведут к высылке британских дипломатов из Тегерана.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас 29 января сообщила, что Евросоюз решил внести КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в тот же день подчеркнул, что ЕС совершает большую стратегическую ошибку, а генштаб ВС сил исламской республики отметил, что ответственность за этот шаг полностью ляжет на европейских политиков.
В миреВеликобританияИранТегеран (город)Кир СтармерКайя КалласАббас АракчиЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
