Аракчи в ходе визитов в Пакистан, Оман и Россию обсудит ситуацию в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕГЕРАН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудит в ходе визитов в Пакистан, Оман и Россию двусторонние вопросы и развитие ситуации в регионе.
Ранее агентство IRNA передавало, что Аракчи в пятницу начинает серию визитов в Пакистан, Оман и Россию.
"Целью моих визитов является тесная координация с нашими партнерами по вопросам двустороннего значения и консультации о развитии ситуации в регионе. Наши соседи являются нашим приоритетом", - говорится в сообщении и Аракчи в соцсети X.
