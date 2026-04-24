Появились новые подробности разговора Лаврова с главой МИД Пакистана

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с коллегой из Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром подтвердил готовность России содействовать достижению договоренностей между Ираном и США, сообщили в российском дипведмостве.