У семьи краснодарского экс-судьи изъяли имущество на 900 миллионов рублей - РИА Новости, 24.04.2026
23:39 24.04.2026
У семьи краснодарского экс-судьи изъяли имущество на 900 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова изъяли имущество на 900 миллионов рублей.
  • В доход государства обращено шесть земельных участков, 106 нежилых помещений, два жилых дома, 22 миллиона рублей, 36 килограммов золота.
КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Земельные участки, помещения, два жилых дома и другие активы общей стоимостью 900 миллионов рублей изъяли у семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и других лиц, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.
"В доход РФ обращено: шесть земельных участков площадью 9,1 тысяч квадратных метров, 106 нежилых помещений площадью 10,1 тысяч квадратных метров, два жилых дома площадью 822,8 квадратных метров, 22 миллиона рублей, размещенных на счетах ответчиков в кредитных учреждениях, 36 килограмм золота в слитках и монетах. Решение обращено к немедленному исполнению", - говорится в сообщении пресс-службы.
Судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
"Золотая судья" Хахалева и ее сестра были доверенными лицами судьи Момотова
6 апреля, 15:26
Общая стоимость перечисленного имущества и денежных средств составляет около 900 миллионов рублей.
В пятницу Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества членов семьи Чернова и других лиц. Было установлено, что экс-супруга Чернова помогала ему скрыть коррупционные доходы, привлекая региональный аппарат нотариусов. В схемах также были задействованы дочери бывших супругов - Елена Рязанская, занимавшая должность вице-президента нотариальной палаты, и Анастасия Шепель - экс-судья арбитражного суда Краснодарского края.
В августе 2025 года Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество стоимостью более 13 миллиардов рублей, принадлежащее Чернову и его близким. В суде было установлено, что Чернов на посту председателя Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 годы не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Он "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней. На заработанные таким образом деньги он приобретал высоколиквидные объекты недвижимости для извлечения прибыли.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Десятки судей лишились мантий после назначения Краснова председателем ВС
23 апреля, 05:17
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКраснодарАлександр ЧерновКраснодарский краевой судГенеральная прокуратура РФ
 
 
