Более 2,2 миллиона россиян проголосовали за благоустройство на Госуслугах - РИА Новости, 24.04.2026
12:07 24.04.2026
Более 2,2 миллиона россиян проголосовали за благоустройство на Госуслугах

Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 2,2 миллиона человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства на портале «Госуслуги» в первые три дня с его начала.
  • Башкирия и Чечня стали самыми активными регионами по количеству проголосовавших.
  • Голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня, и проекты с наибольшим количеством голосов могут быть реализованы уже в следующем году.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 2,2 миллиона человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства на портале "Госуслуг" в первые три дня с его начала, рассказало Минцифры в своем канале на платформе "Макс" .
"21 апреля на платформе обратной связи "Госуслуг" стартовало голосование за объекты благоустройства. За первые три дня в нём приняли участие уже более 2,2 миллиона человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самыми активными регионами по голосованию стали Башкирия, где в нем приняли участие 164 тысячи человек, и Чечня, в которой проголосовали 143 тысячи человек. Кроме того, в Свердловской области и Санкт-Петербурге проголосовало по 140 тысяч человек, а в Кемеровской области - 113 тысяч человек.
На голосование вынесено более 6,7 тысячи объектов в 88 регионах России и на Байконуре, и оно продлится до 12 июня. Россияне могут выбрать только один объект в районе проживания или регистрации. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, могут быть реализованы уже в следующем году. В этом году проголосовать можно также с помощью чат-бота сервиса "Госуслуги. Решаем вместе" на платформе "Макс".
