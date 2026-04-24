Космонавт Горбунов будет участвовать в праймериз ЕР в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Космонавт-испытатель Александр Горбунов будет участвовать в предварительном голосовании "Единой России" в Госдуму в Курской области.
- Губернатор Хинштейн рассчитывает на поддержку однопартийцев для выдвижения Горбунова депутатом.
КУРСК, 24 апр - РИА Новости. Космонавт-испытатель, Герой России Александр Горбунов будет участвовать в предварительном голосовании "Единой России" в Госдуму в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Лётчик-космонавт, Герой России и наш земляк Александр Горбунов принял решение участвовать в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную Думу... Очень рад, что Александр Владимирович решил участвовать в "праймериз" в родной для себя Курской области!" - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Губернатор также назвал Горбунова профессионалом высочайшего класса.
"О звёздах мечтал с самого детства. Он родился 24 мая 1990 года в Железногорске. Учителя до сих пор вспоминают его, как скромного, но целеустремлённого парня с гагаринской улыбкой. Окончил Московский авиационный институт. Двадцать восьмого сентября 2024 года стартовал в качестве специалиста полёта миссии SpaceX Crew-9 и участника экспедиции МКС-72 вместе с астронавтом НАСА", – добавил губернатор.
По словам Хинштейна, он рассчитывает на поддержку однопартийцев для выдвижения Горбунова депутатом Госдумы.
"Человек, для которого дисциплина, ответственность и служение стране — не слова, а образ жизни. И он решил применить этот опыт в новом для себя качестве. Поддержать продвижение науки, обороны, образования, социальной поддержки — всё, что определяет будущее нашей Курской земли и всей России... Такие люди — гордость и слава нашей земли", – отметил губернатор.
