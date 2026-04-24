Аракчи обсудит с представителями Пакистана и России окончание войны с США

ТЕГЕРАН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в Пакистан, Оман и РФ проведет встречи с высокопоставленными представителями этих стран, обсудит усилия по завершению конфликта с США, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Аракчи проведет встречи с высокопоставленными лицами Пакистана, Омана и России", - сообщил Багаи, следует из заявления МИД Ирана.
По его словам, помимо консультаций по двусторонним отношениям глава МИД Ирана обсудит с представителями этих стран ситуацию вокруг усилий, направленных на "завершение навязанной США и (израильским - ред.) режимом войны против Ирана", а также вопросы установления мира и стабильности в ближневосточном регионе.