Аракчи обсудит с представителями Пакистана и России окончание войны с США

ТЕГЕРАН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в Пакистан, Оман и РФ проведет встречи с высокопоставленными представителями этих стран, обсудит усилия по завершению конфликта с США, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.