Аракчи обсудит с представителями Пакистана и России окончание войны с США

18:59 24.04.2026
Аракчи обсудит с представителями Пакистана, Омана и РФ окончание войны с США

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аракчи проведет встречи с высокопоставленными представителями Пакистана, Омана и России.
  • В ходе визитов Аракчи обсудит усилия по завершению конфликта с США.
  • Также будут затронуты вопросы установления мира и стабильности в ближневосточном регионе.
ТЕГЕРАН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в Пакистан, Оман и РФ проведет встречи с высокопоставленными представителями этих стран, обсудит усилия по завершению конфликта с США, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее агентство IRNA передавало, что Аракчи в пятницу начинает серию визитов в Пакистан, Оман и Россию.
"Аракчи проведет встречи с высокопоставленными лицами Пакистана, Омана и России", - сообщил Багаи, следует из заявления МИД Ирана.
По его словам, помимо консультаций по двусторонним отношениям глава МИД Ирана обсудит с представителями этих стран ситуацию вокруг усилий, направленных на "завершение навязанной США и (израильским - ред.) режимом войны против Ирана", а также вопросы установления мира и стабильности в ближневосточном регионе.
В миреПакистанОманРоссияАббас АракчиМИД ИранаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
