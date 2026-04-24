Гарбузов: московский производитель создал решение для сельхозтехники

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Столичное предприятие начало выпуск нового типа высокотехнологичного пластика, его используют при производстве элементов деталей для сельхозтехники, заявил министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Министр столичного правительства подчеркнул, что раньше такие детали экспортировали из других стран. Гарбузов отметил, что московские заводы увеличивают объемы выпуска и увеличивают ассортимент продукции в разных отраслях, в том числе – в АПК.

"Первая партия продукции была поставлена заказчикам в январе 2026 года. Это позволит обеспечить российских производителей надежными комплектующими и поддержать бесперебойность полевых работ и развитие сельского хозяйства", – приводит пресс-служба столичного ДИПП слова Гарбузова.

Производством изделий занимается НПП "Полипластик" (входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК). Оно разрабатывает и поставляет композиционные материалы, созданные на базе термопластов, в регионы России и страны ЕАЭС.

Как подчеркнула руководитель направления Автопром компании "Полипластик" Екатерина Смирнова, полимерные подвижные элементы корпусных деталей сельскохозяйственной техники критически необходимы для полевых работ. Это связано с тем, что они сопрягаются с различными машинами. При этом детали быстро изнашиваются, их нужно менять регулярно. Из-за этого стабильные поставки напрямую влияют на своевременное выполнение сельскохозяйственных работ.

Изделия начали производить по заказу компании, которая выпускает сельхозтехнику. Материалы созданы на базе полиамида с добавлением специальных компонентов. Изделия применяются как при производстве новой техники, так и при замене изношенных элементов в течение сезона. Отмечается, что создание продукта заняло два месяца. Состав создан с максимальным использованием отечественных добавок.

Каждый год в Москве появляется порядка 150 технологических предприятий. На них работают около 4,6 тысячи промкомпаний, на которых работают свыше 755 тысяч сотрудников. Производители могут воспользоваться более, чем 20 мерами поддержки, среди которых льготы по налогам, субсидирование процентных ставок по инвесткредитам.