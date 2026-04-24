ФСБ показала тело главаря группы, готовившей теракт против РКН

- ФСБ России показала тело главаря группы, планировавшей теракт против РКН.
- На опубликованных кадрах виден пистолет с глушителем, с помощью которого мужчина оказал сопротивление.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ФСБ России показала видео, на котором изображено тело нейтрализованного при задержании главы террористической организации, планировавшей теракты против сотрудников Роскомнадзора.
В пятницу ФСБ сообщило о предотвращении теракта в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства. В ходе оперативных мероприятий главарь группы, житель Москвы 2004 года рождения, планировавшей теракт, оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
На опубликованных кадрах видно лежащее на полу ванной комнаты тело нейтрализованного главаря террористической группы, рядом с которым лежит пистолет с глушителем, с помощью которого он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
