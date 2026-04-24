Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала тело главаря группы, готовившей теракт против РКН - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 24.04.2026 (обновлено: 09:29 24.04.2026)
ФСБ показала тело нейтрализованного главаря группы, готовившей теракт против РКН

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России показала тело главаря группы, планировавшей теракт против РКН.
  • На опубликованных кадрах виден пистолет с глушителем, с помощью которого мужчина оказал сопротивление.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ФСБ России показала видео, на котором изображено тело нейтрализованного при задержании главы террористической организации, планировавшей теракты против сотрудников Роскомнадзора.
В пятницу ФСБ сообщило о предотвращении теракта в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства. В ходе оперативных мероприятий главарь группы, житель Москвы 2004 года рождения, планировавшей теракт, оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
На опубликованных кадрах видно лежащее на полу ванной комнаты тело нейтрализованного главаря террористической группы, рядом с которым лежит пистолет с глушителем, с помощью которого он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
РоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала