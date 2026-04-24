ФСБ показала тело главаря группы, готовившей теракт против РКН

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ФСБ России показала видео, на котором изображено тело нейтрализованного при задержании главы террористической организации, планировавшей теракты против сотрудников Роскомнадзора.

На опубликованных кадрах видно лежащее на полу ванной комнаты тело нейтрализованного главаря террористической группы, рядом с которым лежит пистолет с глушителем, с помощью которого он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.