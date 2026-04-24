Готовивших теракт против руководства РКН завербовали с помощью Telegram
08:49 24.04.2026
  • В России предотвратили террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора.
  • Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины через мессенджер Telegram.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Готовившие теракт против руководства Роскомнадзора были завербованы спецслужбами Украины через мессенджер Telegram, сообщил в пятницу ЦОС ФСБ.
Восемнадцатого апреля был предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора. Готовившие теракт планировали подорвать автомобиль с применением взрывного устройства.
"В результате проведенных мероприятий в городах Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram, участвовавших в подготовке указанного преступления", - говорится в сообщении ведомства.
Задержание жителя Кубани, собиравшегося вступить в украинское подразделение - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
ФСБ показала видео задержания жителя Кубани, планировавшего вступить в ВСУ
Вчера, 11:37
 
УкраинаМоскваУфаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
