Готовивших теракт против руководства РКН завербовали с помощью Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Готовившие теракт против руководства Роскомнадзора были завербованы спецслужбами Украины через мессенджер Telegram, сообщил в пятницу ЦОС ФСБ.
Восемнадцатого апреля был предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора. Готовившие теракт планировали подорвать автомобиль с применением взрывного устройства.
"В результате проведенных мероприятий в городах Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram, участвовавших в подготовке указанного преступления", - говорится в сообщении ведомства.