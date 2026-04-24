Полиция Франции расследует махинации с погодой на Polymarket, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Франции расследуют предполагаемые махинации с показаниями температуры на платформе Polymarket.

Трейдер под ником «xX25Xx» заработал более 21 тысячи долларов благодаря аномальному скачку температуры, зафиксированному на метеостанции в районе аэропорта «Шарль-де-Голль».

Аномальные показания привлекли внимание любителей погоды, которые сообщили о подозрениях в Météo-France, а та уведомила полицию.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правоохранители во Франции расследуют предполагаемые махинации с показаниями температуры, которые позволили неизвестному трейдеру выиграть крупную сумму на платформе Polymarket, написала газета Wall Street Journal

По данным аналитической компании Bubblemaps, трейдер под ником "xX25Xx" на платформе Polymarket заработал более 21 тысячи долларов (при начальной ставке в 120 долларов) благодаря аномальному скачку температуры 15 апреля на метеостанции в районе парижского аэропорта "Шарль-де-Голль".

По данным издания, в этот день температура в Париже достигла 18 градусов, а вечером начала снижаться, когда датчик в аэропорту показал кратковременный, необъяснимый скачок, достигнув 22 градусов. Другие расположенные поблизости метеостанции не зафиксировали подобного скачка, уточнила газета.

По сведениям издания, аномальные показания привлекли внимание местных любителей погоды: заподозрив, что трейдеры подделали данные, они сообщили об этом в службу Météo-France, которая, в свою очередь, уведомила полицию.