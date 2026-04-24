ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить помощь Евросоюза Украине в рамках недавно одобренного кредита на 90 миллиардов евро из-за проводимой Киевом насильственной мобилизации граждан в ряды ВСУ.

Политик заявил, комментируя видео, что происходящее на нем говорит о господстве мафии, коррупции и смерти на Украине. Евросоюз своей помощью Киеву заставляет граждан европейских государств финансировать именно это, добавил Филиппо.