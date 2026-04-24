ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить помощь Евросоюза Украине в рамках недавно одобренного кредита на 90 миллиардов евро из-за проводимой Киевом насильственной мобилизации граждан в ряды ВСУ.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в четверг, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России.
"В тот самый момент, когда мы выписали Украине очередной чек на 17 миллиардов евро (доля Франции в европейском кредите – ред.), режим (Владимира – ред.) Зеленского продолжал похищать людей прямо с улиц, чтобы вести их на бойню! Стоп! Больше ни одного евро и ни одной единицы вооружения Украине!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х, комментируя видео, на котором сотрудники украинского военкомата насильственно заталкивают в микроавтобус сопротивляющегося мужчину, несмотря на протесты прохожих.
Политик заявил, комментируя видео, что происходящее на нем говорит о господстве мафии, коррупции и смерти на Украине. Евросоюз своей помощью Киеву заставляет граждан европейских государств финансировать именно это, добавил Филиппо.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.