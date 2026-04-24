"Висит на деревьях": жителей Хельсинки напугало странное вещество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителей одного из муниципалитетов Хельсинки напугало странное вещество белого цвета на деревьях.
- Очевидцы затруднились определить происхождение материала.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Странное вещество на деревьях напугало жителей одного из муниципалитетов Хельсинки, пишет финская газета Iltalehti.
Издание отмечает, что в среду вечером пара прохожих во время вечерней прогулки заметили на деревьях странный белый материал, чье происхождение вызвало у них недоумение.
"Мы смотрели примерно с расстояния 500 метров и затем начали задумываться, что висит на деревьях", — сообщил изданию один из жителей.
"Я не уверен, была ли это ткань или пластик", — сказал один из них.
Издание не дает четкого ответа, что это могло быть.
На прошлой неделе финская газета Iltalehti со ссылкой на командный центр департамента полиции региона сообщила, что в небе над Лапландией было замечено загадочное свечение.
Объект и веерообразное светящееся пятно были замечены в небе из таких городов, как Миккели, Киурувеси, Лаппеенранта, Иливиеска, Пиетарсаари и других.
Позднее в полиции предположили, что речь идет о российской ракете-носителе, запущенной с космодрома Плесецк.