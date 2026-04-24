"Висит на деревьях": жителей Хельсинки напугало странное вещество

Белый материал на деревьях в районе Питяянмяки в Хельсинки

© Соцсети

Очевидцы затруднились определить происхождение материала.

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Странное вещество на деревьях напугало жителей одного из муниципалитетов Хельсинки, пишет финская газета Iltalehti.

Издание отмечает, что в среду вечером пара прохожих во время вечерней прогулки заметили на деревьях странный белый материал, чье происхождение вызвало у них недоумение.

"Мы смотрели примерно с расстояния 500 метров и затем начали задумываться, что висит на деревьях", — сообщил изданию один из жителей.

"Я не уверен, была ли это ткань или пластик", — сказал один из них.

Издание не дает четкого ответа, что это могло быть.

На прошлой неделе финская газета Iltalehti со ссылкой на командный центр департамента полиции региона сообщила, что в небе над Лапландией было замечено загадочное свечение.

Объект и веерообразное светящееся пятно были замечены в небе из таких городов, как Миккели, Киурувеси, Лаппеенранта, Иливиеска, Пиетарсаари и других.