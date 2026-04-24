Упавшие в Финляндии дроны могли запустить с базы НАТО, считает активистка - РИА Новости, 24.04.2026
08:21 24.04.2026
Упавшие в Финляндии дроны могли запустить с базы НАТО, считает активистка

Райски: упавшие в Финляндии БПЛА могли запустить внутри страны или в Эстонии

Флаг Финляндии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финская активистка Салли Райски предположила, что упавшие на территории Финляндии беспилотники могли быть запущены с финской территории в ходе учений с участием натовских солдат или с баз НАТО в Эстонии.
  • Полиция Финляндии сообщила об обнаружении украинского беспилотника на юго-востоке страны, который пришлось обезвреживать контролируемым подрывом.
  • Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи ударов украинских беспилотников по России через Финляндию и страны Прибалтики, и предупредил о праве на самооборону в случае использования их воздушного пространства для таких ударов.
КУРСК, 24 апр - РИА Новости. Упавшие на территории Финляндии беспилотники, которые изначально приписывали Украине, могли быть запущены с самой финской территории в ходе учений с участием натовских солдат или с баз НАТО в Эстонии, заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.
Полиция Финляндии в середине апреля сообщала об обнаружении очередного беспилотника на юго-востоке страны, который идентифицировали как украинский и который в итоге пришлось обезвреживать контролируемым подрывом. На фоне инцидентов с падающими беспилотниками был повышен уровень готовности служб безопасности, в том числе сил обороны, пограничной службы и полиции.
Финский военный - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
СМИ раскрыли, что Финляндия готовит у границы с Россией
4 апреля, 20:48
"Первая информация была - это украинское производство, плюс сейчас они хотят немножко смягчить ситуацию и сказать, что это был не такой дорогой вариант какого-то дрона", - рассказала активистка.
Она также высказала подозрение, что пуск мог быть осуществлён с самой Финляндии. По её мнению, не исключены и учения - в стране присутствуют натовские солдаты, а также возможен запуск с территории Эстонии, где также проходят манёвры и расположена база НАТО.
"Дорогой дрон может пролететь 2000 километров, но может быть какой-то полегче и поменьше, не самолетного типа, он уже с Украины до Санкт-Петербурга может быть и не сможет долететь. Поэтому подозрение уже на нашу страну. Это могли быть учения, у нас натовские солдаты есть. Это мог быть и пуск с государства, которое не так далеко от нас - Эстония. У них там тоже идут учения", - добавила Райски.
По мнению активистки, в данном случае речь идёт скорее об обучении, которое в перспективе может перерасти в полноценную провокацию против России.
Изображение беспилотника на экране во время пресс-конференции в Коуволе, Финляндия - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
СМИ раскрыли детали о дроне, найденном в Финляндии у границы с Россией
1 апреля, 12:00
"Я думаю, тут уже конкретно учатся, я бы сказала учатся, а это может перерасти в провокацию", - резюмировала Райски.
На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России и предупредил о праве на самооборону.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В Финляндии обнаружили беспилотник на льду пограничного с Россией озера
31 марта, 17:22
 
