Краткий пересказ от РИА ИИ Финская активистка Салли Райски предположила, что упавшие на территории Финляндии беспилотники могли быть запущены с финской территории в ходе учений с участием натовских солдат или с баз НАТО в Эстонии.

Полиция Финляндии сообщила об обнаружении украинского беспилотника на юго-востоке страны, который пришлось обезвреживать контролируемым подрывом.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи ударов украинских беспилотников по России через Финляндию и страны Прибалтики, и предупредил о праве на самооборону в случае использования их воздушного пространства для таких ударов.

КУРСК, 24 апр - РИА Новости. Упавшие на территории Финляндии беспилотники, которые изначально приписывали Украине, могли быть запущены с самой финской территории в ходе учений с участием натовских солдат или с баз НАТО в Эстонии, заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.

Полиция Финляндии в середине апреля сообщала об обнаружении очередного беспилотника на юго-востоке страны, который идентифицировали как украинский и который в итоге пришлось обезвреживать контролируемым подрывом. На фоне инцидентов с падающими беспилотниками был повышен уровень готовности служб безопасности, в том числе сил обороны, пограничной службы и полиции.

"Первая информация была - это украинское производство, плюс сейчас они хотят немножко смягчить ситуацию и сказать, что это был не такой дорогой вариант какого-то дрона", - рассказала активистка.

Она также высказала подозрение, что пуск мог быть осуществлён с самой Финляндии. По её мнению, не исключены и учения - в стране присутствуют натовские солдаты, а также возможен запуск с территории Эстонии , где также проходят манёвры и расположена база НАТО

"Дорогой дрон может пролететь 2000 километров, но может быть какой-то полегче и поменьше, не самолетного типа, он уже с Украины до Санкт-Петербурга может быть и не сможет долететь. Поэтому подозрение уже на нашу страну. Это могли быть учения, у нас натовские солдаты есть. Это мог быть и пуск с государства, которое не так далеко от нас - Эстония. У них там тоже идут учения", - добавила Райски.

По мнению активистки, в данном случае речь идёт скорее об обучении, которое в перспективе может перерасти в полноценную провокацию против России

"Я думаю, тут уже конкретно учатся, я бы сказала учатся, а это может перерасти в провокацию", - резюмировала Райски.