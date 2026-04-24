Вера Подгузова: рост финансовой грамотности поможет привлечь инвестиции

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Повышение финансовой грамотности населения поможет малому и среднему бизнесу, в том числе региональному, привлечь дополнительные инвестиции для своего развития, отметила старший вице-президент ПСБ Вера Подгузова в кулуарах финансового форума "Просто капитал-2026".

"Финансовая грамотность — это тот фундамент, который формирует финансовую культуру населения, и мы видим это направление очень важным в работе банка. У нас есть специальные программы, с помощью которых мы стремимся повысить финансовую грамотность как среди наших клиентов, так и в целом среди жителей страны", - сказала Подгузова.

Она добавила, что в повышении финансовой грамотности нуждается и бизнес.