Вера Подгузова: рост финансовой грамотности поможет привлечь инвестиции - РИА Новости, 24.04.2026
16:00 24.04.2026
Вера Подгузова: рост финансовой грамотности поможет привлечь инвестиции

© Фотохост-агентство РИА Новости | Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Повышение финансовой грамотности населения поможет малому и среднему бизнесу, в том числе региональному, привлечь дополнительные инвестиции для своего развития, отметила старший вице-президент ПСБ Вера Подгузова в кулуарах финансового форума "Просто капитал-2026".
"Финансовая грамотность — это тот фундамент, который формирует финансовую культуру населения, и мы видим это направление очень важным в работе банка. У нас есть специальные программы, с помощью которых мы стремимся повысить финансовую грамотность как среди наших клиентов, так и в целом среди жителей страны", - сказала Подгузова.
Она добавила, что в повышении финансовой грамотности нуждается и бизнес.
"У нас много разных продуктов, и вклады пока лидируют. Но инвестиционные продукты тоже развиваются, и нужно рассказывать о них жителям. Такие продукты являются более доходными, а их риск минимизируется, когда они представлены через правильные источники — биржевые или банковские инструменты", - подчеркнула старший вице-президент.
 
