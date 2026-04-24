10:28 24.04.2026 (обновлено: 11:01 24.04.2026)
Кто красивей всех на свете: звезды удивляли нарядами на закрытии ММКФ

Звезды кино продемонстрировали красивые и яркие образы на закрытии ММКФ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В столице завершился 48-й Московский международный фестиваль. Победители получили свои награды, а звезды, несмотря на пасмурное небо и холод, продефилировали по красной дорожке, с удовольствием позируя фотографам и демонстрируя красивые вечерние наряды. Самые запоминающиеся образы — в фотоленте РИА Новости.
Елизавета Боярская как истинная петербурженка продемонстрировала прекрасный вкус и чувство стиля. В безупречном черном платье с приталенным верхом и объемной юбкой она смотрелась очень уверенно и аристократично.

Актриса Елизавета Боярская на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Еще одна девушка в черном — актриса Ксения Суркова. И тоже элегантный, хотя и более замысловатый наряд. Особый шарм и загадочность образу придает обруч с вуалью.

Актриса Ксения Суркова на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Платье Екатерины Гусевой отсылает к индийским сари. Актриса и певица выглядела очень элегантно и женственно.

Актриса Екатерина Гусева на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

У актрисы, шестикратной обладательницы кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой черный вязаный и, видимо, очень теплый верх платья дополняет асимметричная белоснежная юбка с воздушными перьями.

Актриса, шестикратная обладательница кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Екатерина Климова прошла по красной дорожке с сыном Матвеем. Белое кружевное платье в стиле 50-х прошлого столетия актриса дополнила длинными черными перчатками и поясом, подчеркивающим ее стройную талию.

Актриса Екатерина Климова с сыном Матвеем на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

У Елены Захаровой цвет настроения — синий. И этот оттенок очень идет рыжеволосой актрисе.

Актриса Елена Захарова на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Певица, актриса Евгения Малахова выбрала необычный, яркий образ. Праздничное сочетание цветов сразу привлекает внимание.

Певица, актриса Евгения Малахова на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Актриса Валентина Муравская появилась на красной дорожке, словно богиня флоры. Пожалуй, самый весенний образ на церемонии закрытия ММКФ.

Актриса Валентина Муравская на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Марина Ворожищева выбрала легкое, струящееся платье, очаровательно подчеркнув свой статус будущей мамы.

Актриса Марина Ворожищева на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Строгое черное платье Полина Гухман предусмотрительно в такую погоду дополнила меховой накидкой.

Актриса Полина Гухман на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Лянка Грыу пришла с мамой, актрисой Стеллой Ильницкой. На Лянке было элегантное обтягивающее платье, расшитое стеклярусом. Нежный и очень женственный образ.

Актриса Лянка Грыу с мамой, актрисой Стеллой Ильницкой на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Модель Анастасия Паршина выбрала платье, в котором хоть сейчас можно под венец.

Модель Анастасия Паршина на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Павел Прилучный попал в объективы фотографов в тот момент, когда, видимо, помогал жене, актрисе Зепюр Брутян расправить длинный шлейф ее красивого белого платья.

Актер Павел Прилучный с супругой актрисой Зепюр Брутян на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Кипенно-белый выбрала и член жюри короткометражного кино, актриса Кристина Асмус.

Член жюри короткометражного кино, актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

А член жюри конкурса "Русские премьеры", актриса Анна Банщикова появилась в элегантном и тоже белом брючном костюме.

Член жюри конкурса Русские премьеры, актриса Анна Банщикова на красной дорожке перед церемонией закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в Москве

КультураФотоЗнаменитостимодаМоскваЕлизавета БоярскаяЕкатерина ГусеваЛяйсан УтяшеваКультура-Важное
 
 
