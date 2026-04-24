Кто красивей всех на свете: звезды удивляли нарядами на закрытии ММКФ

Елизавета Боярская как истинная петербурженка продемонстрировала прекрасный вкус и чувство стиля. В безупречном черном платье с приталенным верхом и объемной юбкой она смотрелась очень уверенно и аристократично.
Еще одна девушка в черном — актриса Ксения Суркова. И тоже элегантный, хотя и более замысловатый наряд. Особый шарм и загадочность образу придает обруч с вуалью.
Платье Екатерины Гусевой отсылает к индийским сари. Актриса и певица выглядела очень элегантно и женственно.
У актрисы, шестикратной обладательницы кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой черный вязаный и, видимо, очень теплый верх платья дополняет асимметричная белоснежная юбка с воздушными перьями.
Екатерина Климова прошла по красной дорожке с сыном Матвеем. Белое кружевное платье в стиле 50-х прошлого столетия актриса дополнила длинными черными перчатками и поясом, подчеркивающим ее стройную талию.
У Елены Захаровой цвет настроения — синий. И этот оттенок очень идет рыжеволосой актрисе.
Певица, актриса Евгения Малахова выбрала необычный, яркий образ. Праздничное сочетание цветов сразу привлекает внимание.
Актриса Валентина Муравская появилась на красной дорожке, словно богиня флоры. Пожалуй, самый весенний образ на церемонии закрытия ММКФ.
Марина Ворожищева выбрала легкое, струящееся платье, очаровательно подчеркнув свой статус будущей мамы.
Строгое черное платье Полина Гухман предусмотрительно в такую погоду дополнила меховой накидкой.
Лянка Грыу пришла с мамой, актрисой Стеллой Ильницкой. На Лянке было элегантное обтягивающее платье, расшитое стеклярусом. Нежный и очень женственный образ.
Модель Анастасия Паршина выбрала платье, в котором хоть сейчас можно под венец.
Павел Прилучный попал в объективы фотографов в тот момент, когда, видимо, помогал жене, актрисе Зепюр Брутян расправить длинный шлейф ее красивого белого платья.
Кипенно-белый выбрала и член жюри короткометражного кино, актриса Кристина Асмус.
А член жюри конкурса "Русские премьеры", актриса Анна Банщикова появилась в элегантном и тоже белом брючном костюме.
