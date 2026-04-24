Запад демонизирует все русское, оправдывая свою политику, заявил Лавров

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Запад пытается демонизировать все русское, чтобы оправдать свою политику, и открыто говорит о подготовке войны с Россией в обозримом будущем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Для того, чтобы оправдать свою политику Запад, прежде всего международный Брюссель (евросоюзовский и натовский – они как-то сливаются в единое целое), а также Берлин, Париж, Лондон, конечно же, куда же без него, пытаются демонизировать всё русское и открыто говорят о подготовке войны с нами в обозримом будущем", - сказал Лавров в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.