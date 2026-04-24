Дмитриев посоветовал Туску запастись авиакеросином
13:16 24.04.2026
Дмитриев посоветовал Туску запастись авиакеросином

Дмитриев посоветовал Туску запастись авиатопливом для поездки за энергоресурсами

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал запись Туска в соцсети X об отсутствии россиян на неформальной встрече лидеров Европейского совета.
  • Он посоветовал премьер-министру Польши Дональду Туску запастись авиакеросином для поездки в Москву за топливом.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал премьер-министру Польши Дональду Туску запастись авиакеросином для поездки в Москву за топливом.
"Увидимся через два месяца, когда вы приедете в Россию просить об энергоресурсах. Пожалуйста, запаситесь достаточным количеством авиатоплива для перелета", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал запись Туска в той же соцсети об отсутствии россиян на неформальной встрече лидеров Европейского совета - глав государств ЕС.
Ранее в апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого сообщал, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.
Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
