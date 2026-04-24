Немецкий политик призвал Мерца договориться с Путиным о поставках нефти - РИА Новости, 24.04.2026
22:27 24.04.2026
Немецкий политик призвал Мерца договориться с Путиным о поставках нефти

Немецкий политик Шульце призвал Мерца договориться с Путиным о поставках нефти

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий политик Томас Шульце призвал Мерца лично связаться с Путиным для обсуждения поставок нефти.
  • По мнению Шульце, власти Германии должны как можно скорее заключить с Россией новый долгосрочный договор о поставках нефти, чтобы избежать роста цен, банкротств и сокращения рабочих мест в восточных федеральных землях.
БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Сопредседатель отделения немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) в Саксонии-Анхальт Томас Шульце призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца лично связаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним возобновление поставок казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба".
Как сообщил ранее в среду журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба".
"Мерц должен позвонить Путину", - заявил Шульце в интервью газете Ostdeutsche Allgemeine.
По его словам, власти Германии должны как можно скорее заключить с Россией новый долгосрочный договор о поставках нефти.
"Недопустимо, чтобы с мая казахстанская нефть перестала поступать. Мерц должен договориться с президентом России о новом контракте на поставку нефти", - призвал Шульце.
Он отметил, что Германия нуждается в недорогой нефти на основе долгосрочных и надежных контрактов из-за эскалации на Ближнем Востоке, вызвавшей рост цен на топливо и перебои в поставках горючего. В противном случае, по его словам, страна столкнется с дальнейшим ростом цен, банкротствами и сокращением рабочих мест, прежде всего, в восточных федеральных землях.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов предположил в среду, что отсутствие технической возможности по прокачке казахстанской нефти со стороны РФ связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Аккенженов также отметил, что германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана.
Киев постоянно пытается нанести удары по нефтепроводам и их инфраструктуре в России. В Минобороны России указывали, что цель - дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям.
