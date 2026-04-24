Набиуллина назвала условие устойчивого экономического роста

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. России нужен устойчивый экономический рост, этого можно добиться только за счет увеличения производительности труда, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Нам нужен устойчивый экономический рост. И в тех условиях, в которых мы находимся, при той ситуации на рынке труда - я это уже не раз говорила, повторю еще раз - мы можем расти устойчиво только теми темпами, с которыми растет производительность труда", - сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции.
Набиуллина добавила, что рост производительности труда - это ключевой элемент. В том числе перераспределение ресурсов в те сектора, на те предприятия, где выше отдача от этих ресурсов.
Банк России проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%.
По итогам заседания совета директоров в пятницу регулятор сохранил прогноз инфляции в России на 2026 год на уровне 4,5-5,5%. Прогноз на 2027 и 2028 годы также сохранился на уровне 4%.