Российская экономика возвращается к росту, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экономика в России возвращается к росту.
- Добиться устойчивого роста можно только за счет увеличения производительности труда.
- Признаков переохлаждения экономики сейчас нет.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Экономика в России начала возвращение к росту, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
"По оперативным данным марта и апреля, пока они только оперативные, мы видим, что экономика возвращается к росту", — сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
По ее словам, добиться устойчивого роста можно только за счет увеличения производительности труда. Таким образом будет происходить перераспределение ресурсов в те сектора, где от них выше отдача.
Кроме того, как отметила Набиуллина, признаков переохлаждения экономики, а именно существенного роста безработицы, падения инфляции ниже цели или сокращения доходов населения, сейчас нет.
Безработица при этом — важный параметр, который влияет на принятие решений по ключевой ставке. Так, если данные покажут значительное возникновение свободных рук в экономике, это может означать существенное снижение потребительского спроса и падение инфляции гораздо ниже цели. В таком случае регулятор сможет снижать ставку более агрессивно.
Сейчас же пространство для этого уменьшилось: ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5 процента. Он проводит политику по возвращению инфляции к целевому уровню в четыре процента. Прогноз на 2027-й и 2028-й также сохранился на уровне четырех процентов.
Ранее в пятницу регулятор опустил ключевую ставку до 14,5 процента годовых. Это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
