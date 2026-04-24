Рейтинг@Mail.ru
Российская экономика возвращается к росту, заявила Набиуллина
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 24.04.2026 (обновлено: 17:40 24.04.2026)
Российская экономика возвращается к росту, заявила Набиуллина

© Фото : пресс-служба Банка РоссииПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : пресс-служба Банка России
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Экономика в России начала возвращение к росту, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
"По оперативным данным марта и апреля, пока они только оперативные, мы видим, что экономика возвращается к росту", — сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
По ее словам, добиться устойчивого роста можно только за счет увеличения производительности труда. Таким образом будет происходить перераспределение ресурсов в те сектора, где от них выше отдача.
Кроме того, как отметила Набиуллина, признаков переохлаждения экономики, а именно существенного роста безработицы, падения инфляции ниже цели или сокращения доходов населения, сейчас нет.
Безработица при этом — важный параметр, который влияет на принятие решений по ключевой ставке. Так, если данные покажут значительное возникновение свободных рук в экономике, это может означать существенное снижение потребительского спроса и падение инфляции гораздо ниже цели. В таком случае регулятор сможет снижать ставку более агрессивно.
Сейчас же пространство для этого уменьшилось: ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5 процента. Он проводит политику по возвращению инфляции к целевому уровню в четыре процента. Прогноз на 2027-й и 2028-й также сохранился на уровне четырех процентов.
Ранее в пятницу регулятор опустил ключевую ставку до 14,5 процента годовых. Это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставкаИнфляцияБезработицатрудоустройство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала