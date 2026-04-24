Российская экономика возвращается к росту, заявила Набиуллина

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Экономика в России начала возвращение к росту, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

"По оперативным данным марта и апреля, пока они только оперативные, мы видим, что экономика возвращается к росту", — сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

По ее словам, добиться устойчивого роста можно только за счет увеличения производительности труда. Таким образом будет происходить перераспределение ресурсов в те сектора, где от них выше отдача.

Кроме того, как отметила Набиуллина , признаков переохлаждения экономики, а именно существенного роста безработицы, падения инфляции ниже цели или сокращения доходов населения, сейчас нет.

Безработица при этом — важный параметр, который влияет на принятие решений по ключевой ставке. Так, если данные покажут значительное возникновение свободных рук в экономике, это может означать существенное снижение потребительского спроса и падение инфляции гораздо ниже цели. В таком случае регулятор сможет снижать ставку более агрессивно.

Сейчас же пространство для этого уменьшилось: ЦБ сохранил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5 процента. Он проводит политику по возвращению инфляции к целевому уровню в четыре процента. Прогноз на 2027-й и 2028-й также сохранился на уровне четырех процентов.