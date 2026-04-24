Пространство для снижения ключевой ставки уменьшилось, заявила Набиуллина

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Инфляция по нашему анализу идет в верхней части прогнозного диапазона, и да, наверное, при прочих равных, это означает меньшее пространство для снижения ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2026 год на уровне 4,5-5,5%.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.