ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, заявила Набиуллина

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Пауза возможна всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения, он предполагает паузы. И все будет зависеть от данных, поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно-мягкого сигнала пауза возможна", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Банк России в заявлении по ключевой ставке в пятницу полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.