ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, заявила Набиуллина
15:16 24.04.2026 (обновлено: 15:27 24.04.2026)
ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Набиуллина заявила, что Банк России может взять паузу в снижении ключевой ставки на следующем заседании.
  • ЦБ сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам и будет оценивать целесообразность снижения ставки в зависимости от различных факторов.
  • Регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Пауза возможна всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения, он предполагает паузы. И все будет зависеть от данных, поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно-мягкого сигнала пауза возможна", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Банк России в заявлении по ключевой ставке в пятницу полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.
Регулятор по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
