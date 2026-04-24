Россияне смогут записаться в центры медицины долголетия через "Макс" - РИА Новости, 24.04.2026
14:53 24.04.2026
Голикова: россияне смогут записаться в центры медицины долголетия через "Макс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне смогут записаться в центры медицины здорового долголетия через "Госуслуги" и платформу "Макс".
  • Планируется внедрить новое программное обеспечение, продолжить обучение врачей, открывать новые центры и развивать транспортную инфраструктуру.
  • Всероссийская выездная конференция в рамках регионального движения "За медицину здорового долголетия" проходит в Саранске.
САРАНСК, 24 апр - РИА Новости. Россияне смогут записаться в центры медицины здорового долголетия через "Госуслуги" и платформу "Макс", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Что планируется сделать для доступности центров медицины здорового долголетия: создать возможность записи в центры медицины здорового долголетия через "Госуслуги" и мессенджер "Макс", - следует из презентации Голиковой, представленной на Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения "За медицину здорового долголетия".
Голикова уточнила, что также планируется внедрить новое программное обеспечение в центры здоровья; продолжить обучение врачей; открывать новые центры; развивать транспортную инфраструктуру.
Всероссийская выездная конференция в рамках регионального движения "За медицину здорового долголетия" проходит в Саранске. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, здравоохранения, культуры, бизнеса и общественных организаций. Координатором нового регионального движения выступает аппарат правительства РФ, оператором движения определен Фонд Росконгресс.
