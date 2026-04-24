Решетников рассказал об ожидаемом уровне безработицы в России
14:47 24.04.2026
Решетников рассказал об ожидаемом уровне безработицы в России

© РИА Новости / Алексей Даничев
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безработица в России сейчас на минимальных уровнях — чуть больше 2%, и такая ситуация сохранится в ближайшие три года, заявил Максим Решетников.
  • По итогам последних трех лет рост российской экономики превысил 10%, основным драйвером выступает внутренний спрос, основанный на росте реальных заработных плат и доходов населения.
  • Минэкономразвития прогнозирует уровень безработицы в России в текущем году в среднем на уровне 2,6%, в 2027 году — 2,5%, в 2028 году — 2,3%.
БЕЛГРАД, 24 апр - РИА Новости. Безработица в России сейчас на минимальных уровнях - чуть больше 2%, и такая ситуация сохранится в ближайшие три года, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
По последним данным Росстата, безработица в России в феврале снизилась до 2,1% с 2,2% в январе.
Выступая в пятницу на заседании Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Решетников коротко обрисовал ситуацию в российской экономике. По его словам, несмотря на внешнее давление и внутренние вызовы, экономика России остается устойчивой и располагает всеми необходимыми ресурсами для роста.
"По итогам последних трех лет рост российской экономики превысил 10%. Основным драйвером выступает внутренний спрос, прежде всего, потребительский, в основе которого лежит рост реальных заработных плат и рост доходов населения", - сказал глава Минэкономразвития.
Он напомнил, что по итогам прошлого года реальные денежные доходы россиян выросли почти на 8%, потребительская активность на 3%.
"И рост экономики сопровождается минимальной безработицей - в прошлом году было чуть больше 2%. По нашим прогнозам, такие низкие показатели безработицы сохранятся в ближайшие три года", - сказал Решетников.
Он добавил, что во внешнеэкономическом сфере Россия будет продолжать работу с дружественными странами, "выстраивая независимую от третьих стран систему внешнеэкономических связей, систему торговли, систему платежей и расчетов, инвестиций, транспорта и других аспектов".
По прогнозу Минэкономразвития, безработица в России в текущем году в среднем составит 2,6%, в 2027 году - 2,5%, в 2028 году - 2,3%.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Новак рассказал, какую задачу ставит низкая безработица
25 февраля, 16:38
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
