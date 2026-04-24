Решетников рассказал об ожидаемом уровне безработицы в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Безработица в России сейчас на минимальных уровнях — чуть больше 2%, и такая ситуация сохранится в ближайшие три года, заявил Максим Решетников.

По итогам последних трех лет рост российской экономики превысил 10%, основным драйвером выступает внутренний спрос, основанный на росте реальных заработных плат и доходов населения.

Минэкономразвития прогнозирует уровень безработицы в России в текущем году в среднем на уровне 2,6%, в 2027 году — 2,5%, в 2028 году — 2,3%.

БЕЛГРАД, 24 апр - РИА Новости. Безработица в России сейчас на минимальных уровнях - чуть больше 2%, и такая ситуация сохранится в ближайшие три года, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

По последним данным Росстата , безработица в России в феврале снизилась до 2,1% с 2,2% в январе.

Выступая в пятницу на заседании Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Решетников коротко обрисовал ситуацию в российской экономике. По его словам, несмотря на внешнее давление и внутренние вызовы, экономика России остается устойчивой и располагает всеми необходимыми ресурсами для роста.

"По итогам последних трех лет рост российской экономики превысил 10%. Основным драйвером выступает внутренний спрос, прежде всего, потребительский, в основе которого лежит рост реальных заработных плат и рост доходов населения", - сказал глава Минэкономразвития

Он напомнил, что по итогам прошлого года реальные денежные доходы россиян выросли почти на 8%, потребительская активность на 3%.

"И рост экономики сопровождается минимальной безработицей - в прошлом году было чуть больше 2%. По нашим прогнозам, такие низкие показатели безработицы сохранятся в ближайшие три года", - сказал Решетников.

Он добавил, что во внешнеэкономическом сфере Россия будет продолжать работу с дружественными странами, "выстраивая независимую от третьих стран систему внешнеэкономических связей, систему торговли, систему платежей и расчетов, инвестиций, транспорта и других аспектов".