Экономика России обладает большим запасом прочности, заявили в постпредстве

БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Экономика России обладает огромным запасом прочности несмотря на санкции, в отличие от экономики Евросоюза, заявили российским журналистам в постпредстве РФ при ЕС, комментируя 20-й пакет санкций.

В четверг ЕС ввел в действие 20-й пакет санкций против России

"Должны разочаровать тех, кто в это продолжает слепо верить - экономика России обладает огромным запасом прочности, что подтверждают в том числе и успехи российской армии в ходе СВО", - заявили в постоянном представительстве.