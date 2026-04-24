Ефимов: участники реновации теперь могут подписывать документы онлайн - РИА Новости, 24.04.2026
09:06 24.04.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Участники программы реновации в Москве теперь могут подписывать документы на жилье в формате онлайн, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что такая возможность подписи документов встроена в суперсервис "Переезд по программе реновации".
"Благодаря использованию электронной подписи жители могут оформить их дистанционно и в комфортном для себя режиме, что, в свою очередь, помогает сократить сроки переселения и делает процесс переезда более предсказуемы", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра также отметил, что с 2017 года переселение по реновации охватило уже около 260 тысяч человек.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации реновации в два раза. Также он отметил, что благодаря программе в городе создаются новые рабочие места.
