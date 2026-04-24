СМИ: бывший глава ВМС США пытался убедить Трампа не лишать его должности - РИА Новости, 24.04.2026
05:02 24.04.2026
СМИ: бывший глава ВМС США пытался убедить Трампа не лишать его должности

WSJ: экс-глава ВМС США Фелан пытался убедить Трампа не лишать его должности

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава военно-морских сил США Джон Фелан безуспешно пытался убедить президента Дональда Трампа не отправлять его в отставку, сообщает Wall Street Journal.
  • По данным газеты, Хегсет и его заместитель Стивен Файнберг говорили Трампу, что Фелан показывал недостаточную скорость в реализации целей главы государства в сфере судостроения, в частности в том, что относится к программе модернизации кораблей "Золотой флот".
  • Некоторые сотрудники Западного крыла недовольны Хегсетом из-за ряда недавних увольнений, особенно в момент, когда ВМС США заняты поддержанием координированной блокады иранских портов.
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Бывший глава военно-морских сил США Джон Фелан в среду безуспешно пытался убедить президента Дональда Трампа не отправлять его в отставку, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Американская журналистка Лора Лумер в четверг рассказала со ссылкой на источник, что главу ВМС уволил глава Пентагона Пит Хегсет, при этом Фелан узнал о своей отставке из сообщения в соцсети Х, а не официально.
"Фелан обзвонил ряд людей, в том числе старшего помощника президента, заявив, что ему необходимо поговорить с Трампом. После этого Фелан направился в Белый дом. Когда вечером в среду у президента выдалась свободная минута, Фелан попросил сохранить за ним должность, однако верховный главнокомандующий поддержал решение Хегсета", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, Хегсет и его заместитель Стивен Файнберг говорили Трампу, что Фелан показывал недостаточную скорость в реализации целей главы государства в сфере судостроения, в частности в том, что относится к программе модернизации кораблей "Золотой флот".
"По словам источников, знакомых с ситуацией, некоторые сотрудники Западного крыла недовольны Хегсетом из-за (ряда недавних - ред.) увольнений, особенно в тот момент, когда ВМС США заняты поддержанием координированной блокады иранских портов", - добавляет издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Портал Axios в четверг отметил, что Фелан не ладил с Хегсетом, но его увольнение стало неожиданностью. По сведениям портала, бывший глава военно-морских сил "не понимал, что он не главный" и избирательно относился к приказам руководства, при этом якобы имел хорошие отношения с президентом США.
Газета Washington Post, в свою очередь, в четверг напомнила, что Фелан - миллиардер и коллекционер искусства, который также собирал средства для Трампа во время его кампании по переизбранию.
