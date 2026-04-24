Войска "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За неделю ВСУ потеряли до 325 военнослужащих и 119 автомобилей в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
"За неделю нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 119 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении военного ведомства.
По данным Минобороны, в течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение в зоне СВО.
