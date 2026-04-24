Дмитриев ответил на статью FT о возвращении немецкой военной мощи - РИА Новости, 24.04.2026
11:18 24.04.2026
Дмитриев ответил на статью FT о возвращении немецкой военной мощи

Дмитриев напомнил об истории Второй мировой, комментируя статью FT о ФРГ

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил об истории Второй мировой войны, комментируя статью британской газеты Financial Times о "долгожданном возвращении немецкой военной мощи".
ФРГ ранее официально утвердила военную стратегию, в которой заявлена цель создать "самую сильную армию" в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза". После появления документа Financial Times выпустила статью с заголовком "Долгожданное возвращение немецкой военной мощи".
"Учитывая историю Второй мировой войны, кто мог себе представить этот британский заголовок?", - написал Дмитриев в соцсети X.
Вторую мировую войну в 1939 году развязала нацистская Германия. Со временем для противостояние ей была сформирована антигитлеровская коалиция, в которую вошли СССР, США и Великобритания. В 1945 году советские войска вошли в Берлин, нацистский режим был разгромлен и вынужден капитулировать.
РоссияГерманияЕвропаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
