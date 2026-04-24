Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитриев заявил о неизбежности немедленного и необратимого экономического коллапса в Германии без российского газа.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Германию без российского газа в период энергетического кризиса ждет не долгосрочная стагнация, а немедленный и необратимый экономический коллапс, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В четверг экономический обозреватель агентства Рейтер Пьер Бриансон написал, что без серьезных реформ Германии грозит долгосрочная стагнация, поскольку энергетический шок от конфликта вокруг Ирана последовал после шести лет экономической стагнации.