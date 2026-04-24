08:15 24.04.2026
Дмитриев прокомментировал возможное приглашение Путина на саммит G20

Дмитриев заявил, что Россия всегда была частью G20

© РИА Новости / Евгений Биятов | Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, прокомментировал возможное приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами.
  • Он отметил, что Россия всегда была частью G20.
  • Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.
"Россия всегда была частью G20", - написал Дмитриев в соцсети X.
Глава РФПИ прокомментировал статью газеты Washington Post о намерении президента США Дональда Трампа пригласить Путина на саммит G20 в Майами. Об этом сообщили в четверг представители администрации Штатов.
Во время мероприятия в Белом доме Трамп заявил, что приезд президента РФ на саммит был бы очень полезным.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в ответ на вопрос РИА Новости, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Трампу неизвестно, был ли приглашен Путин на саммит G20 в Майами
00:57
 
