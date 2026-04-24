Дмитриев прокомментировал возможное приглашение Путина на саммит G20

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.
Глава РФПИ прокомментировал статью газеты Washington Post о намерении президента США Дональда Трампа пригласить Путина на саммит G20 в Майами. Об этом сообщили в четверг представители администрации Штатов.
Во время мероприятия в Белом доме Трамп заявил, что приезд президента РФ на саммит был бы очень полезным.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в ответ на вопрос РИА Новости, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму.