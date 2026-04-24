Участникам программы "Герои Подмосковья" вручили дипломы

18:33 24.04.2026
Участникам образовательной программы "Герои Подмосковья" вручили дипломы

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Участникам региональной образовательной программы "Герои Подмосковья" вручили дипломы, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Мероприятие прошло в мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия — страна возможностей". Главная цель — подготовка кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в коммерческих организациях Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что одной из ключевых задач является поддержка бойцов специальной военной операции и их близких. Это же касается и тех, кто уже вернулся с передовой и хочет продолжать приносить пользу стране, родному региону.
"Такой запрос есть, что подтверждает количество заявок на участие в нашей образовательной программе "Герои Подмосковья", стартовавшей в прошлом году — около 2,5 тысячи из 69 регионов. Это продолжение президентской программы "Время Героев". В течение года 63 участника под руководством наставников — членов правительства региона, руководителей муниципальных образований и депутатов изучали современные технологии госуправления, лучшие практики, внедряемые в самые разные сферы, оптимизацию управленческих процессов с помощью ИИ, механизмы развития экономики и так далее. Кроме того, они смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
Губернатор надеется, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти, причем как регионального, так и федерального уровня.
Годовая программа была разработана совместно с экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС и включала в себя четыре очных модуля: "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление" и "Современные технологии управления". Среди спикеров — преподаватели РАНХиГС, а также члены правительства Московской области. Они рассказывали о различных направлениях работы, знакомили с ее спецификой и так далее.
В межмодульный период очно-заочного обучения финалисты стажировались в органах власти под руководством наставников из числа членов правительства Московской области, руководителей муниципальных образований, депутатов Госдумы и Мособлдумы. Они были закреплены за каждым из участников программы.
В рамках стажировок финалисты выполняли практические задачи, пробовали себя в разных направлениях, изучали нормативно-правовую базу и принципы управления регионом. А по итогам прохождения защищали проекты перед преподавателями ВШГУ РАНХиГС.
Все 63 финалиста "Героев Подмосковья" принимали участие в боевых действиях в зоне СВО, имеют заслуги и награды, полученные за период спецоперации.
Участников программы, а также их наставников утверждал общественный совет под руководством Воробьева. В его состав вошли Герои России, олимпийский чемпион, космонавт, представители духовенства, военкоры, офицеры спецподразделений, депутаты Государственной думы и другие.
 
