Осужденный за убийство школьницы в Дагестане имеет два класса образования

МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Житель Дагестана Магомед Мирзалибагандов, приговоренный к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней школьницы в 2018 году, имеет за плечами два класса образования, следует из судебного акта, с которым ознакомлялось РИА Новости.

Письмо, которое осужденный тогда составил на имя родителей девочки с требованием выкупа в два миллиона рублей, было написано с грубыми ошибками, например: "кто патираль", "писмо", "паскарей".

Мирзалибагандов - инвалид второй группы. Еще несколько лет назад судебная психолого-психиатрическая экспертиза обнаружила у него признаки органического расстройства личности в связи с эпилепсией, "но без существенных психических изменений".

В среду Верховный суд Дагестана признал 42-летнего жителя Левашинского района Мирзалибагандова виновным в похищении и изнасиловании несовершеннолетней, грабеже, убийстве и проговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Его сообщница, 40-летняя жительница Акушинского района Заира Алиева, за организацию похищения приговорена к 12 годам колонии общего режима.

Установлено, что Алиева предложила Мирзалибагандову похитить восьмилетнюю девочку, которая приходилась ей дальней родственницей, чтобы получить от ее родителей выкуп за ее освобождение. В Каспийске 29 июля 2018 года мужчина подозвал вышедшую из дома девочку, которая шла в магазин, и обманом завел ее в заранее приготовленную квартиру, где отобрал у мобильный телефон и запер.