Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
Осужденный за убийство школьницы в Дагестане имеет два класса образования

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Дагестана Магомед Мирзалибагандов, приговоренный к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней школьницы в 2018 году, имеет два класса образования.
  • Письмо, которое осужденный тогда составил на имя родителей девочки с требованием выкупа, было написано с грубыми ошибками.
  • Мирзалибагандов - инвалид второй группы. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза обнаружила у него признаки органического расстройства личности в связи с эпилепсией, "но без существенных психических изменений"
МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Житель Дагестана Магомед Мирзалибагандов, приговоренный к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней школьницы в 2018 году, имеет за плечами два класса образования, следует из судебного акта, с которым ознакомлялось РИА Новости.
Письмо, которое осужденный тогда составил на имя родителей девочки с требованием выкупа в два миллиона рублей, было написано с грубыми ошибками, например: "кто патираль", "писмо", "паскарей".
Мирзалибагандов - инвалид второй группы. Еще несколько лет назад судебная психолого-психиатрическая экспертиза обнаружила у него признаки органического расстройства личности в связи с эпилепсией, "но без существенных психических изменений".
В среду Верховный суд Дагестана признал 42-летнего жителя Левашинского района Мирзалибагандова виновным в похищении и изнасиловании несовершеннолетней, грабеже, убийстве и проговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Его сообщница, 40-летняя жительница Акушинского района Заира Алиева, за организацию похищения приговорена к 12 годам колонии общего режима.
Установлено, что Алиева предложила Мирзалибагандову похитить восьмилетнюю девочку, которая приходилась ей дальней родственницей, чтобы получить от ее родителей выкуп за ее освобождение. В Каспийске 29 июля 2018 года мужчина подозвал вышедшую из дома девочку, которая шла в магазин, и обманом завел ее в заранее приготовленную квартиру, где отобрал у мобильный телефон и запер.
Удерживая девочку в квартире, похититель изнасиловал ее. Первого августа, испугавшись быть разоблаченным, он убил ребенка ударом тупого предмета по голове. Через несколько дней ночью поместил труп в хозяйственную сумку и выбросил в сточную канаву. В конце сентябре того же года он составил письмо на имя родителей девочки с требованием выкупа в два миллиона рублей и перечислении денег на банковскую карту своего знакомого, которое положил в лифт подъезда многоквартирного дома, где проживала потерпевшая. Письмо нашли жильцы дома и передали сотрудникам правоохранительных органов.
ПроисшествияРеспублика ДагестанЛевашинский районАкушинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала