Появились подробности по состоянию раненного в Махачкале хирурга

МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Состояние пострадавшего при нападении в больнице в Махачкале хирурга стабильно тяжелое с тенденцией к улучшению, он все еще в реанимации, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга.
"Состояние пострадавшего хирурга… стабильно тяжелое с тенденцией к улучшению. Он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, где ему оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.