Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 24.04.2026
Эксперт: напавший на врачей в Махачкале может получить десять лет тюрьмы

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/TeegramРабота СК РФ на месте нападения на медицинского работника в Махачкале
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина напал с ножом на двух врачей в приемном отделении больницы в Махачкале.
  • Врачи получили травмы: хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации, состояние травматолога оценивается как средней степени тяжести.
  • Нападавшему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, но с учетом того, что это покушение, срок может составить около 10 лет.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Напавший на врачей в Махачкале может получить порядка 10 лет лишения свободы, считает адвокат Вадим Багатурия.
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга. По данным минздрава Дагестана, хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации, состояние травматолога оценивается как средней степени тяжести. Подозреваемый задержан. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ, а именно о покушении на убийство.
"Речь идет о покушении на убийство двух и более лиц, потому что совершенное деяние представляло именно способ лишения жизни. Поэтому задержанному грозит вилка наказания 8–20 лет лишения свободы. Но с учетом того, что это все-таки покушение, преступление неоконченное, срок может составить в районе 10 лет тюрьмы," - рассказал NEWS.ru Багатурия.
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала