Эксперт: напавший на врачей в Махачкале может получить десять лет тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина напал с ножом на двух врачей в приемном отделении больницы в Махачкале.
- Врачи получили травмы: хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации, состояние травматолога оценивается как средней степени тяжести.
- Нападавшему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, но с учетом того, что это покушение, срок может составить около 10 лет.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Напавший на врачей в Махачкале может получить порядка 10 лет лишения свободы, считает адвокат Вадим Багатурия.
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей - травматолога и хирурга. По данным минздрава Дагестана, хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации, состояние травматолога оценивается как средней степени тяжести. Подозреваемый задержан. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ, а именно о покушении на убийство.
"Речь идет о покушении на убийство двух и более лиц, потому что совершенное деяние представляло именно способ лишения жизни. Поэтому задержанному грозит вилка наказания 8–20 лет лишения свободы. Но с учетом того, что это все-таки покушение, преступление неоконченное, срок может составить в районе 10 лет тюрьмы," - рассказал NEWS.ru Багатурия.