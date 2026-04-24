Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 24.04.2026
В Туапсе из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramНефтепродукты попали из реки Туапсе в акваторию моря и на береговую линию в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе произошел перелив нефтепродуктов через боновые заграждения в реке из-за проливных дождей.
  • Ранее, в ночь на 16 апреля, морской терминал Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА, что привело к пожару и разливу нефтепродуктов, который локализовали боновыми заграждениями.
  • Нефтепродукты частично попали из реки Туапсе в акваторию моря и на береговую линию в Краснодарском крае, организован их сбор.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Перелив нефтепродуктов произошел через боновые заграждения в реке Туапсе из-за проливных дождей, поднявших уровень воды, сообщает оперативный штаб региона.
В ночь на 16 апреля морской терминал города Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА. Из-за пожара нефтепродукты попали в реку, их разлив был локализован боновыми заграждениями.
"На территории муниципального округа продолжаются проливные дожди. Из-за этого поднялась вода в реке Туапсе - произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения", - говорится в сообщении.
Как следствие, нефтепродукты частично попали из реки Туапсе в акваторию моря и на береговую линию в Краснодарском крае, организован их сбор.
ПроисшествияТуапсеКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала