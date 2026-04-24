В Туапсе из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туапсе произошел перелив нефтепродуктов через боновые заграждения в реке из-за проливных дождей.
- Ранее, в ночь на 16 апреля, морской терминал Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА, что привело к пожару и разливу нефтепродуктов, который локализовали боновыми заграждениями.
- Нефтепродукты частично попали из реки Туапсе в акваторию моря и на береговую линию в Краснодарском крае, организован их сбор.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Перелив нефтепродуктов произошел через боновые заграждения в реке Туапсе из-за проливных дождей, поднявших уровень воды, сообщает оперативный штаб региона.
В ночь на 16 апреля морской терминал города Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА. Из-за пожара нефтепродукты попали в реку, их разлив был локализован боновыми заграждениями.
"На территории муниципального округа продолжаются проливные дожди. Из-за этого поднялась вода в реке Туапсе - произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения", - говорится в сообщении.
Как следствие, нефтепродукты частично попали из реки Туапсе в акваторию моря и на береговую линию в Краснодарском крае, организован их сбор.