09:12 24.04.2026 (обновлено: 09:21 24.04.2026)
ФСБ показала признание администратора чата, где выложили данные главы РКН

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанная за подготовку теракта признала, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников госорганов.
  • В частности, в чат была выложена информация о главе Роскомнадзора.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Задержанная за подготовку теракта признала, что администрировала чат, где выкладывались личные данные, в том числе главы Роскомнадзора, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что 18 апреля 2026 года был предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники хотели взорвать автомобиль. Задержаны семь радикалов, завербованных спецслужбами Украины. Их главарь оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
У террористов изъяты самодельное взрывное устройство массой один килограмм, граната, пистолет с глушителем, два газовых пистолета, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований.
"Администрировала чат, где выкладывали личные данные сотрудников государственных органов власти, в том числе главы Роскомнадзора", - сказала одна из задержанных в видеоролике.
Также, по её словам, другие участники чата призывали к противоправным действиям, в том числе поджогам.
УкраинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
