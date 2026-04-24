ФСБ показала признание администратора чата, где выложили данные главы РКН

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Задержанная за подготовку теракта признала, что администрировала чат, где выкладывались личные данные, в том числе главы Роскомнадзора, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила, что 18 апреля 2026 года был предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора . Злоумышленники хотели взорвать автомобиль. Задержаны семь радикалов, завербованных спецслужбами Украины . Их главарь оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

У террористов изъяты самодельное взрывное устройство массой один килограмм, граната, пистолет с глушителем, два газовых пистолета, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований.

"Администрировала чат, где выкладывали личные данные сотрудников государственных органов власти, в том числе главы Роскомнадзора", - сказала одна из задержанных в видеоролике.