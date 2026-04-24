Доходы бюджета Подмосковья выросли на 1,2% за год

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В I квартале 2026 года консолидированный бюджет Московской области пополнился на 305 млрд рублей, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обеспечили в основном поступления налога на доходы физических лиц, а также адаптация региона к новым правилам налогового администрирования, сообщил 360.ru.

Основным источником поступлений остается налог на доходы физических лиц. За 3 месяца он принес в бюджет 127 млрд рублей, что на 13,6% больше прошлогоднего уровня. Такой результат связан с ростом фонда оплаты труда, увеличением средней заработной платы и расширением занятости.