Доходы бюджета Подмосковья выросли на 1,2% за год
18:30 24.04.2026

Доходы бюджета Подмосковья выросли на 1,2% за год

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В I квартале 2026 года консолидированный бюджет Московской области пополнился на 305 млрд рублей, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обеспечили в основном поступления налога на доходы физических лиц, а также адаптация региона к новым правилам налогового администрирования, сообщил 360.ru.
Основным источником поступлений остается налог на доходы физических лиц. За 3 месяца он принес в бюджет 127 млрд рублей, что на 13,6% больше прошлогоднего уровня. Такой результат связан с ростом фонда оплаты труда, увеличением средней заработной платы и расширением занятости.
В то же время поступления по налогу на прибыль организаций сократились: они составили 93 миллиарда рублей, что на 8,5% ниже показателей прошлого года. Снижение связано с корректировкой начислений по итогам декларационной кампании. Поступления по упрощенной системе налогообложения уменьшились на 3,2% – до 12 млрд рублей, что обусловлено введением налога на добавленную стоимость для компаний с выручкой свыше 60 млн рублей.
 
