Рейтинг@Mail.ru
Поиск попавших под лавину туристов в Бурятии отложили из-за метеоусловий - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 24.04.2026
Поиск попавших под лавину туристов в Бурятии отложили из-за метеоусловий

МЧС: поиск попавших под лавину туристов в Бурятии отложили из-за метеоусловий

Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поиск попавших под лавину туристов в Бурятии отложили из-за метеоусловий и сложного рельефа.
  • Ранее спасатели нашли живыми трех человек из группы
  • Также обнаружили тело еще одного туриста
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Из-за метеоусловий и сложного рельефа работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии отложены до наступления светлого времени суток, сообщило МЧС республики.
МЧС республики сообщило, что спасатели обнаружили трех туристов из попавшей под лавину в Бурятии группы, они получили травмы, также обнаружено тело еще одного туриста.
"Из-за неблагоприятных метеоусловий и сложного рельефа поисково-спасательные работы в ночных условиях отложены и будут продолжены с наступлением светлого времени суток", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала