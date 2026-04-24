Поиск попавших под лавину туристов в Бурятии отложили из-за метеоусловий

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Из-за метеоусловий и сложного рельефа работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии отложены до наступления светлого времени суток, сообщило МЧС республики.
"Из-за неблагоприятных метеоусловий и сложного рельефа поисково-спасательные работы в ночных условиях отложены и будут продолжены с наступлением светлого времени суток", - говорится в сообщении на платформе "Макс".