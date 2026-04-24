Жителя Бурятии осудили за отравление дочери токсичным отвердителем
09:54 24.04.2026
Жителя Бурятии осудили за отравление дочери токсичным отвердителем

  • Жителя Бурятии осудили за смерть его дочери, которая выпила токсичный отвердитель для эпоксидной смолы.
  • Мужчина по ошибке поставил бутылку с отвердителем на кухне среди медикаментов, где его сожительница нашла ее и дала содержимое дочери в качестве лекарства.
  • Отцу девочки назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Жителю Бурятии назначили шесть месяцев исправительных работ за то, что по его вине его маленькая дочь выпила токсичный отвердитель для эпоксидной смолы и умерла, сообщает региональное СУСК РФ.
Установлено, что житель поселка Усть-Баргузин по ошибке поставил у себя на кухне с другими медикаментам бутылку из-под лекарства от кашля, в которой для бытовых нужд хранил жидкий отвердитель для эпоксидной смолы.
"Тридцатого декабря 2025 года утром у его малолетней дочери стали проявляться признаки простуды, и сожительница мужчины, не знавшая о содержимом указанного флакона, дала девочке из него жидкость, которую ребенок проглотил как лекарство", - отмечает следствие.
При этом отвердитель для эпоксидной смолы имеет высокую токсичность и опасность для жизни и здоровья при употреблении внутрь. В результате острого отравления девочка скончалась до приезда скорой помощи, уточняет ведомство.
Отца девочки признали виновным по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - сообщает СУСК.
