Жителя Бурятии осудили за отравление дочери токсичным отвердителем

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя Бурятии осудили за смерть его дочери, которая выпила токсичный отвердитель для эпоксидной смолы.

Мужчина по ошибке поставил бутылку с отвердителем на кухне среди медикаментов, где его сожительница нашла ее и дала содержимое дочери в качестве лекарства.

Отцу девочки назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Жителю Бурятии назначили шесть месяцев исправительных работ за то, что по его вине его маленькая дочь выпила токсичный отвердитель для эпоксидной смолы и умерла, сообщает региональное СУСК РФ.

Установлено, что житель поселка Усть-Баргузин по ошибке поставил у себя на кухне с другими медикаментам бутылку из-под лекарства от кашля, в которой для бытовых нужд хранил жидкий отвердитель для эпоксидной смолы.

"Тридцатого декабря 2025 года утром у его малолетней дочери стали проявляться признаки простуды, и сожительница мужчины, не знавшая о содержимом указанного флакона, дала девочке из него жидкость, которую ребенок проглотил как лекарство", - отмечает следствие.

При этом отвердитель для эпоксидной смолы имеет высокую токсичность и опасность для жизни и здоровья при употреблении внутрь. В результате острого отравления девочка скончалась до приезда скорой помощи, уточняет ведомство.

Отца девочки признали виновным по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ ).