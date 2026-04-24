11:41 24.04.2026
Женщина из Брянска, бросившая младенца на пол из-за плача, получила срок

Статуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Брянска получила три года колонии за причинение вреда здоровью сына.
  • Она с размаху бросила двухмесячного ребенка на пол, из-за чего тот получил перелом теменной кости.
  • Апелляцию о смягчении наказания суд отклонил.
БРЯНСК, 24 апр – РИА Новости. Суд отправил на три года в колонию жительницу Брянска, которая с размаху бросила на пол плачущего 2-месячного сына, проломив ему череп, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с размаху бросила своего 2-месячного сына на пол, в результате чего ребенок ударился головой и получил… перелом теменной кости. Свою вину фигурантка дела признала… объяснила свои действия тем, что ее сильно разозлил плач ребенка", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Суд приговорил женщину к трем годам колонии общего режима, признав ее виновной по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего).
Подсудимая подала апелляцию и попросила смягчить наказание, считая его чрезмерно суровым. Но судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда решила, что суд первой инстанции уже учел все обстоятельства, влияющие на размер наказания.
"Суд обоснованно пришел к выводу о том, что исправление осужденной возможно только в случае назначения наказания, связанного с реальным лишением свободы", - подчеркнула пресс-служба.
Приговор оставлен без изменения.
