Женщина из Брянска, бросившая младенца на пол из-за плача, получила срок

БРЯНСК, 24 апр – РИА Новости. Суд отправил на три года в колонию жительницу Брянска, которая с размаху бросила на пол плачущего 2-месячного сына, проломив ему череп, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.