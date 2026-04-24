Человек ранен в белгородском приграничье в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 24.04.2026
17:18 24.04.2026
Человек ранен в белгородском приграничье в результате атаки ВСУ

Водитель трактора ранен в белгородском приграничье в результате атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков — Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель трактора получил минно-взрывную травму и осколочное ранение в результате атак дронов ВСУ в Краснояружском округе Белгородской области.
  • Пострадавшего доставили в больницу, оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Водитель трактора получил минно-взрывную травму и осколочное ранение в результате атак дронов ВСУ в Краснояружском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два FPV-дрона атаковали трактор на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое. Водителя с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы подразделения "БАРС-Белгород" доставили в Краснояружскую ЦРБ. Помощь оказана, пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что транспортное средство повреждено.
